Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 64,19 (+0,05) Quote, 04 дек, 13:28
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 71,11 (+0,05) Quote, 04 дек, 13:28
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока» Политика, 02:10 Минобороны Турции назвало число погибших от действий курдских отрядов Политика, 01:48 Суд заочно арестовал третьего украинца за нападение на посольство России Общество, 01:38 СБУ подтвердила задержание в Херсонской области члена «Единой России» Политика, 01:21 Экс-президента США Джимми Картера выписали из больницы Общество, 00:54 Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы увеличилось до 29 человек Общество, 00:46 Егор Жуков выступил с последним словом в суде Общество, 00:34 В КНДР заявили о риске вооруженного конфликта в ответ на действия США Политика, 00:31 РУСАДА предложило отстранить тренеров сборной России по легкой атлетике Спорт, 00:24 Тишина, покой и звукоизоляция: как оградиться от лишнего шума. Карточки РБК и ROCKWOOL, 00:10 Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах Общество, 00:10 Двое рабочих погибли при пожаре на станции «Транснефти» в Татарстане Общество, 04 дек, 23:51 Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским Общество, 04 дек, 23:47 Герман Греф — о персональных данных, обучении и инвестициях РБК и Сбербанк Первый, 04 дек, 23:30
Общество ,  
0 
Суд заочно арестовал третьего украинца за нападение на посольство России

Суд заочно арестовал гражданина Украины Романа Рагозина по уголовному делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что 34-летнему украинцу инкриминируется преступление по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

По данным следствия, Рагозин вместе с другими участниками напал на посольство, в результате чего был «грубо нарушен» порядок работы дипмиссии, а имуществу нанесли «значительный материальный ущерб».

Общество
Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

В СК заявили, что правоохранительные органы Украины расценивают подобные действия как хулиганство и не учитывают нормы международного права, поэтому СК имеет основания защищать своих граждан и загранучреждения на Украине.

В начале июня в рамках расследования дела о нападении на посольство суд заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, а в конце октября — украинца Владимира Кошовенко. В начале декабря обвинения заочно предъявили и бывшему депутату Верховной рады Игорю Мосийчуку.

В 2016 году здание российского посольства в Киеве забросали пиротехникой и фейерверками. Нападавшие также сожгли принесенный к посольству флаг России и повредили автомобили сотрудников дипмисссии. СК возбудил уголовное дело.

В конце сентября 2018 года в Москве задержали экс-депутата Рады и бывшего главу Минтранса Украины Николая Рудьковского, которого также заочно обвиняли в нападении на посольство.в

Теги: Следственный комитет, Киев, посольство, нападение
Материалы по теме
Суд заочно арестовал украинца по делу об атаке на российское посольство
Общество
В Сети появилось видео ночного нападения на российское посольство в Киеве
Политика
СК заочно предъявил обвинение украинцу за нападение на посольство России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter