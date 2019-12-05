Суд заочно арестовал третьего украинца за нападение на посольство России

Суд заочно арестовал гражданина Украины Романа Рагозина по уголовному делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что 34-летнему украинцу инкриминируется преступление по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

По данным следствия, Рагозин вместе с другими участниками напал на посольство, в результате чего был «грубо нарушен» порядок работы дипмиссии, а имуществу нанесли «значительный материальный ущерб».

В СК заявили, что правоохранительные органы Украины расценивают подобные действия как хулиганство и не учитывают нормы международного права, поэтому СК имеет основания защищать своих граждан и загранучреждения на Украине.