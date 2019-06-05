СК заочно арестовал украинку за участие в нападениях на посольство России

СК заочно арестовал украинку за участие в нападениях на посольство России

Следственный комитет России добился заочного ареста гражданки Украины Ирмы Крат, обвиняемой в групповых нападениях в 2016 году на посольство России в Киеве. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, ее слова приводятся на сайте ведомства.

По версии следствия, агрессивно настроенные лица в период с 5 по 10 марта 2016 года неоднократно нападали на российское посольство в Киеве «с целью осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией». В числе нападавших была и Ирма Крат, которую впоследствии объявили в международный розыск.

По факту инцидента российские следователи завели уголовное дело по ч. 2, ст. 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)/

Как напомнила Петренко, на государстве пребывания лежит специальная обязанность предпринимать надлежащие меры в соответствии с базовым документом в сфере международного общения государств и Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Она отметила, что эти меры используются «для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства».

«В свою очередь, украинская сторона такие явно спланированные действия против российского дипломатического представительства квалифицирует как хулиганство, что дает все основания Следственному комитету РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине», — добавила Петренко.

Инцидент возле российских диппредставительств произошел в ночь на 6 марта. На следующий день в сети появилась видеозапись с места происшествия, на которых авторы ролика утверждают, что акция проходила под лозунгом «Свободу Надежде Савченко». Тогда же активисты забросали посольство пиротехническими изделиями и файерами, а также повредили автомобили сотрудников российского посольства.