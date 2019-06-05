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Политика ,  
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СК заочно арестовал украинку за участие в нападениях на посольство России

Следственный комитет России добился заочного ареста гражданки Украины Ирмы Крат, обвиняемой в групповых нападениях в 2016 году на посольство России в Киеве. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, ее слова приводятся на сайте ведомства.

По версии следствия, агрессивно настроенные лица в период с 5 по 10 марта 2016 года неоднократно нападали на российское посольство в Киеве «с целью осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией». В числе нападавших была и Ирма Крат, которую впоследствии объявили в международный розыск.

По факту инцидента российские следователи завели уголовное дело по ч. 2, ст. 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)/

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Как напомнила Петренко, на государстве пребывания лежит специальная обязанность предпринимать надлежащие меры в соответствии с базовым документом в сфере международного общения государств и Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Она отметила, что эти меры используются «для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства».

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«В свою очередь, украинская сторона такие явно спланированные действия против российского дипломатического представительства квалифицирует как хулиганство, что дает все основания Следственному комитету РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине», — добавила Петренко.

Инцидент возле российских диппредставительств произошел в ночь на 6 марта. На следующий день в сети появилась видеозапись с места происшествия, на которых авторы ролика утверждают, что акция проходила под лозунгом «Свободу Надежде Савченко». Тогда же активисты забросали посольство пиротехническими изделиями и файерами, а также повредили автомобили сотрудников российского посольства.

Теги: посольство России, Киев, Следственный комитет России, Светлана Петренко ..., заочный арест
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