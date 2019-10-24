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Общество ,  
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Суд заочно арестовал украинца по делу об атаке на российское посольство

Суд заочно арестовал 34-летнего украинца Владимира Кошовенко по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года, сообщается на сайте Следственного комитета.

Сообщается, что следствие получило доказательства, что 6 марта 2016 года Кошовенко вместе с другими лицами напал на посольство России в Киеве, чем нарушил работу дипмиссии и нанес ее имуществу значительный материальный ущерб.

Следственный комитет уточнил, что в международный розыск также объявлена еще одна участница нападения — Ирма Крат. Ее суд тоже заочно арестовал.

Политика
В Сети появилось видео ночного нападения на российское посольство в Киеве

Ночью 6 марта 2016 года группа активистов забросала посольство пиротехникой, повредила автомобили дипломатов. Акция проходила под лозунгом «свободу Надежде Савченко». В связи с нападением Киеву направили ноту протеста.

Обвинение Кошовенко российский суд заочно предъявил по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Теги: СК, Киев, Россия, посольство, нападение
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СК заочно предъявил обвинение украинцу за нападение на посольство России
Политика
Суд заочно арестовал участника нападения на российское посольство в Киеве
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