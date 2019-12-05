Экс-президента США Джимми Картера выписали из больницы

Бывшего президента США Джимми Картера выписали из больницы в штате Джорджия. Об этом сообщается на сайте Центра Картера.

Экс-президент проходил лечение от инфекции мочевыводящих путей в медицинском центре Фиби Самтер. В пресс-службе отметили, что Картер с нетерпением ждет отдыха и восстановления у себя дома в городе Плейнс в Джорджии.

«Он и миссис Картер желают всем мира и радости в этот праздничный сезон», — говорится в сообщении.

95-летнего бывшего президента США госпитализировали в выходные на прошлой неделе. В середине ноября Картера отправляли в больницу при университете Эмори в Атланте. Причиной стало внутричерепное давление, которое было вызвано кровотечением из-за недавней травмы.