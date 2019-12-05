Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 64,19 (+0,05) Quote, 04 дек, 13:28
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 71,11 (+0,05) Quote, 04 дек, 13:28
Суд заочно арестовал третьего украинца за нападение на посольство России Общество, 01:38 СБУ подтвердила задержание в Херсонской области члена «Единой России» Политика, 01:21 Экс-президента США Джимми Картера выписали из больницы Общество, 00:54 Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы увеличилось до 29 человек Общество, 00:46 Егор Жуков выступил с последним словом в суде Общество, 00:34 В КНДР заявили о риске вооруженного конфликта в ответ на действия США Политика, 00:31 РУСАДА предложило отстранить тренеров сборной России по легкой атлетике Спорт, 00:24 Тишина, покой и звукоизоляция: как оградиться от лишнего шума. Карточки РБК и ROCKWOOL, 00:10 Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах Общество, 00:10 Двое рабочих погибли при пожаре на станции «Транснефти» в Татарстане Общество, 04 дек, 23:51 Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским Общество, 04 дек, 23:47 Герман Греф — о персональных данных, обучении и инвестициях РБК и Сбербанк Первый, 04 дек, 23:30 При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей Политика, 04 дек, 23:28 «Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа Экономика, 04 дек, 23:17
Общество ,  
0 
Экс-президента США Джимми Картера выписали из больницы

Бывшего президента США Джимми Картера выписали из больницы в штате Джорджия. Об этом сообщается на сайте Центра Картера.

Экс-президент проходил лечение от инфекции мочевыводящих путей в медицинском центре Фиби Самтер. В пресс-службе отметили, что Картер с нетерпением ждет отдыха и восстановления у себя дома в городе Плейнс в Джорджии.

«Он и миссис Картер желают всем мира и радости в этот праздничный сезон», — говорится в сообщении.

Политика
Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу с переломом костей таза

95-летнего бывшего президента США госпитализировали в выходные на прошлой неделе. В середине ноября Картера отправляли в больницу при университете Эмори в Атланте. Причиной стало внутричерепное давление, которое было вызвано кровотечением из-за недавней травмы.

В конце октября Картера госпитализировали из-за перелома костей таза. Экс-президент упал в своем доме. В начале ноября он уже вернулся к преподаванию в воскресной школе.

Джимми Картер был президентом США с 1977 по 1981 год.

Теги: Джимми Картер, бывший президент, больница
Материалы по теме
Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу с переломом костей таза
Политика
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали второй раз за месяц
Общество
Экс-президент США Джимми Картер вернулся к преподаванию после травмы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter