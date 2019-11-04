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Экс-президент США Джимми Картер вернулся к преподаванию после травмы

Бывший президент США Джимми Картер вернулся к преподаванию в воскресной школе после перелома костей таза. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, экс-президент провел 45-минутную встречу в баптистской церкви Мараната, посвященную обсуждению Книги Иова, входящей в состав Ветхого Завета. Картер на протяжении десятилетий преподавал в воскресной школе. Ранее пропустил неделю преподавания, поскольку восстанавливался после полученной травмы таза.

22 октября Джимми Картера госпитализировали с переломом костей таза после того, как он упал в своем доме в городе Плейнс, расположенном в американском штате Джорджия. Это не первая травма, полученная экс-президентом за этот год. В мае Картер сломал бедро и перенес операцию.

Джимми Картеру 95 лет, он был президентом США с 1977 по 1981 год.

Теги: Джимми Картер
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