Экс-президент США Джимми Картер вернулся к преподаванию после травмы

Бывший президент США Джимми Картер вернулся к преподаванию в воскресной школе после перелома костей таза. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, экс-президент провел 45-минутную встречу в баптистской церкви Мараната, посвященную обсуждению Книги Иова, входящей в состав Ветхого Завета. Картер на протяжении десятилетий преподавал в воскресной школе. Ранее пропустил неделю преподавания, поскольку восстанавливался после полученной травмы таза.

22 октября Джимми Картера госпитализировали с переломом костей таза после того, как он упал в своем доме в городе Плейнс, расположенном в американском штате Джорджия. Это не первая травма, полученная экс-президентом за этот год. В мае Картер сломал бедро и перенес операцию.

Джимми Картеру 95 лет, он был президентом США с 1977 по 1981 год.