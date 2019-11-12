Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали второй раз за месяц

Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали второй раз за месяц

Бывшего американского президента Джимми Картера госпитализировали в больницу при университете Эмори в Атланте из-за внутричерепного давления, вызванного кровотечением из-за недавней травмы. Об этом сообщает пресс-служба Центра Картера.

В пресс-службе отметили, что Картер пройдет процедуру по снижению давления, которую назначили на утро 12 ноября. С ним находится его супруга, уточнили в центре.

22 октября Картера попал в больницу с переломом костей таза после падения в своем доме в городе Плейнс. Через три дня, 25 октября, его выписали из больницы. Он планировал продолжить реабилитацию дома. В начале ноября он вернулся к преподаванию в воскресной школе.



Джимми Картер был президентом США в 1977–1981 годах. Сейчас ему 95 лет и он считается главным долгожителем из всех когда-либо занимавших этот пост.