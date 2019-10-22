Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу с переломом костей таза

Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу с переломом костей таза

Бывший президент США Джимми Картер был госпитализирован с переломом костей таза после того, как упал в своем доме в городке Плейнс, штат Джорджия.

«Он в хорошем настроении и с нетерпением ожидает выздоровления», — говорится в сообщении центра Картера.

Экс-президента доставили в медицинский центр Phoebe Sumter, где ему окажут необходимую помощь.

В мае 2019 года Картер сломал бедро и перенес операцию. Центр Картера сообщал, что экс-президент собирался поохотиться на диких индеек, однако перелом бедра получил дома.

Картеру 95 лет, он был президентом США в 1977–1981 годах и считается главным долгожителем среди всех, кто когда-либо занимал этот пост.