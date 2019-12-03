Экс-президент США Джимми Картер вновь попал в больницу

Бывшего президента США Джимми Картера госпитализировали из-за инфекции мочевыводящих путей. Об этом сообщается на сайте Центра Картера.

Как следует из текста заявления, экс-президента доставили в медицинский центр Phoebe Sumter в штате Джорджия в конце прошлой недели. В центре отметили, что самочувствие политика улучшилось, сейчас он ожидает скорого возвращения домой. В сообщении не уточняются конкретные сроки, когда Картер покинет медицинское учреждение.

В ноябре этого года бывшего президента США госпитализировали в больницу при университете Эмори в Атланте в связи с внутричерепным давлением, вызванным кровотечением из-за недавно перенесенной им травмы. 22 октября Джимми Картер попал в больницу с переломом костей таза после того, как упал в своем доме в городе Плейнсе. В начале ноября экс-президент США вернулся к преподаванию в воскресной школе.

Джимми Картер являлся президентом США с 1977 по 1981 годы. 95-летний политик считается главным долгожителем из всех когда-либо занимавших этот пост.