Трамп заявил об отказе Макрона от слов о «смерти мозга» НАТО

Трамп заявил об отказе Макрона от слов о «смерти мозга» НАТО

Французский лидер Эмманюэль Макрон взял обратно свои слова о «смерти мозга» НАТО. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп во время саммита Североатлантического альянса в Лондоне, пишет Bloomberg.

По словам американского лидера, «он [Макрон] забрал свои комментарии».

Накануне во время встречи с Трампом на полях саммита НАТО Макрон заявил, что будет придерживается своих слов о «смерти мозга» альянса.

В начале ноября в интервью журналу The Economist Макрон сказал, что страны Европы больше не могут рассчитывать на помощь от США в вопросах защиты союзников по североатлантическому блоку. Французский лидер отметил, что сейчас альянс переживает «смерть мозга».