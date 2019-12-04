Посол России ответил на высылку дипломатов из Берлина из-за убийства

В посольстве России подтверждают высылку двух дипломатов по решению властей ФРГ, недовольных тем, как Москва участвует в расследовании убийства бывшего чеченского боевика в Берлине. В диппредставительстве этим решением «глубоко разочарованы», говорится в заявлении российского посла в Германии Сергея Нечаева.

«Рассматриваем данный шаг как безосновательный и недружественный. Никаких доказательств причастности российских государственных структур к этому инциденту не было и нет», — оценил он действия немецких властей.

Нечаев заявил, что, по мнению дипломатов, речь идет о «немотивированной политизации» убийства. Он напомнил, что его расследование еще не завершено, а любые действия властей ФРГ можно расценивать как попытку предвосхитить его результаты. «Действия германской стороны самым негативным образом отразятся на российско-германских отношениях», — подчеркнул он.

Германия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата днем 4 декабря. В течение недели они должны будут покинуть страну. Причиной такого решения в Берлине назвали то, что Россия не принимает достаточного участия в расследовании убийства, произошедшего в Берлине 23 августа. Обвиняемый по этому делу, как сообщали следователи, является гражданином России.