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Посол России ответил на высылку дипломатов из Берлина из-за убийства

В посольстве России подтверждают высылку двух дипломатов по решению властей ФРГ, недовольных тем, как Москва участвует в расследовании убийства бывшего чеченского боевика в Берлине. В диппредставительстве этим решением «глубоко разочарованы», говорится в заявлении российского посла в Германии Сергея Нечаева.

«Рассматриваем данный шаг как безосновательный и недружественный. Никаких доказательств причастности российских государственных структур к этому инциденту не было и нет», — оценил он действия немецких властей.

Нечаев заявил, что, по мнению дипломатов, речь идет о «немотивированной политизации» убийства. Он напомнил, что его расследование еще не завершено, а любые действия властей ФРГ можно расценивать как попытку предвосхитить его результаты. «Действия германской стороны самым негативным образом отразятся на российско-германских отношениях», — подчеркнул он.

Политика
Генпрокуратура ФРГ заподозрила Россию в причастности к убийству в Берлине

Германия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата днем 4 декабря. В течение недели они должны будут покинуть страну. Причиной такого решения в Берлине назвали то, что Россия не принимает достаточного участия в расследовании убийства, произошедшего в Берлине 23 августа. Обвиняемый по этому делу, как сообщали следователи, является гражданином России.

Жертвой убийства стал участник второй чеченской войны и войны 2008 года с Грузией Торнике К. (в расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel называлось его настоящее имя — Зелимхан Хангошвили, боевик, в 2016 году получивший убежище в ФРГ). По версии немецкой Генпрокуратуры, убийство могло быть организовано властями России. Кремль и российский МИД любую причастность к преступлению отрицают.

Теги: посольство, Россия, Германия, Берлин
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