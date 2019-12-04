Представительство банка «Восточный» откроют в Южной Корее

Представительство банка «Восточный» будет открыто в Сеуле в феврале 2020 года с целью финансирования российско-корейских проектов. Об этом заявил председатель совета директоров «Восточного» Артем Аветисян, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы банка.

Согласно сообщению, 4 декабря в Сеуле состоялось заседание Корейско-Российского делового и инвестиционного совета. Аветисян возглавлял российскую делегацию из представителей 30 компаний.

«Мы приняли решение об открытии представительства банка «Восточный» в Сеуле в феврале 2020 года и хотим стать банком-партнером для корейско-российских проектов. Мы готовы участвовать в финансировании таких проектов на паритетных началах с использованием различных финансовых инструментов», — сообщил Аветисян.

Он рассказал, что наблюдается большая заинтересованность двух сторон в совместных проектах. Так, 4 декабря российская компания «Корпорация Агон» и корейское предприятие по производству жидкости против пыли GreenChemTech подписали первое соглашение.