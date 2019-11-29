Банк «Восточный» отчитался о 5,7 млрд руб. прибыли

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Банк «Восточный» заработал за девять месяцев 2019 года 5,7 млрд руб. чистой прибыли против 7 млрд руб. за тот же период годом ранее, свидетельствует отчетность банка по МСФО. Такой результат в большей степени обеспечен первыми двумя кварталами, за третий квартал банк заработал 1,8 млрд руб.

Активы банка сократились с 234 млрд руб. до 211 млрд руб. Банк снизил инвестиции в долговые ценные бумаги с 69,4 млрд руб. до 22,4 млрд руб. (сокращение на 67,8%), но при этом разместил 11 млрд руб. на депозитах в Центральном банке и заключил договоры РЕПО под залог ценных бумаг с другими банками на 19,5 млрд руб. (годом ранее такие операции банк не проводил).

Кредитный портфель банка за девять месяцев 2019 год вырос до 140,2 млрд руб. по сравнению со 137 млрд руб. годом ранее. Рост обеспечен за счет выдачи розничных кредитов. Объем ссуд юрлицам сократился на 2,5 млрд руб. — до 29,5 млрд руб., а розничных кредитов увеличился на 5 млрд руб. — до 109,2 млрд руб. Резервы под кредитные убытки по портфелю ссуд юрлицам и физлицам банк нарастил до 27,5 млрд руб. против 24,2 млрд руб. за тот же период годом ранее. За вычетом резервов кредитный портфель банка остается на том же уровне, что и годом ранее, — 113 млрд руб.

Чистые процентные доходы банка сократились с 16,87 млрд руб. до 15,46 млрд руб. «Основным фактором роста стал розничный бизнес. Комиссионные доходы превысили 7 млрд руб. благодаря выдачам банковских гарантий, увеличению расчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса и продаже комиссионных продуктов», — говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Выросли расходы на страхование вкладов. Банк за девять месяцев 2019 года направил в Фонд страхования вкладов 3,154 млрд руб. против 762 млн руб. за тот же период годом ранее. Рост отчислений произошел из-за перевода «Восточного» в более низкую классификационную группу банков по риск-профилю, говорили источники РБК в августе.