Под Белгородом завершили разбор завалов поврежденного взрывом газа дома

В поселке Яковлево в Белгородской области спасатели завершили разбор завалов жилого дома, частично разрушенного взрывом газа. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Работы по разбору завалов на данный момент завершены. Сейчас происходит вывоз мусора, обломков с места происшествия. По предварительным оценкам, пострадали восемь квартир», — сказала представитель управления. По ее словам, в результате ЧП погиб один человек, шестеро пострадали.

Вечером 3 декабря на первом этаже жилого дома на ул. Шаландина в поселке Яковлево взорвался газ. Из-за взрыва обрушилась часть стены дома — с первого по четвертый этаж. На место происшествия прибыли спасательные службы, жильцов дома эвакуировали. В ходе разбора обломков было найдено тело мужчины 1983 года рождения, еще шестеро пострадали.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.