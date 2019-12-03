В многоэтажном доме в Белгородской области из-за взрыва газа упала стена

В результате произошедшего разрушилась стена с первого по четвертый этаж. Под завалами оказались люди, сообщается о не менее четырех пострадавших

Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области. В результате одна из стен дома обрушилась, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате взрыва газа разрушена стена с первого по четвертый этаж», — заявил источник ТАСС.

Позднее эту информацию подтвердил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. Дополнительную информацию о причинах и последствиях взрыва он не сообщил.

На фото, которые опубликованы в Telegram-каналах Baza и Mash, видно, что стена рухнула. На сайте МЧС по Белгородской области говорится, что на телефон спасателей поступило сообщение о хлопке бытового газа в доме в поселке Яковлево. На место уехали пожарные расчеты и службы экстренного реагирования.