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В многоэтажном доме в Белгородской области из-за взрыва газа упала стена
В результате произошедшего разрушилась стена с первого по четвертый этаж. Под завалами оказались люди, сообщается о не менее четырех пострадавших

Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области. В результате одна из стен дома обрушилась, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате взрыва газа разрушена стена с первого по четвертый этаж», — заявил источник ТАСС.

Позднее эту информацию подтвердил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. Дополнительную информацию о причинах и последствиях взрыва он не сообщил.

На фото, которые опубликованы в Telegram-каналах Baza и Mash, видно, что стена рухнула. На сайте МЧС по Белгородской области говорится, что на телефон спасателей поступило сообщение о хлопке бытового газа в доме в поселке Яковлево. На место уехали пожарные расчеты и службы экстренного реагирования.

По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, из-за взрыва газа пострадали четыре человека. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили об одном пострадавшем. «Жители дома были эвакуированы. На месте обрушения работают 45 человек и 20 единиц техники», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.

Автор: Михаил Юшков
Теги: взрыв газа в жилом доме, Белгородская область
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