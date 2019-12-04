Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
«Нашли мужчину, он погиб», — сказала агентству представитель спасательного ведомства. Ранее о погибших сведений не было, сообщалось лишь о шестерых пострадавших.
Взрыв газа и частичное обрушение здания произошли вечером третьего декабря. На место происшествия прибыли спасательные службы, жильцов дома эвакуировали. Следственный комитет сообщил, что начал проверку по факту произошедшего.