Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

Ранее сообщалось о шестерых пострадавших. По предварительным данным причиной обрушения стал взрыв газа в одной из квартир

Видео: МЧС РФ

Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Нашли мужчину, он погиб», — сказала агентству представитель спасательного ведомства. Ранее о погибших сведений не было, сообщалось лишь о шестерых пострадавших.

Взрыв газа и частичное обрушение здания произошли вечером третьего декабря. На место происшествия прибыли спасательные службы, жильцов дома эвакуировали. Следственный комитет сообщил, что начал проверку по факту произошедшего.