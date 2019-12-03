Появилось видео обрушения стены дома в Белгородской области

В Сети опубликована запись, на которую попал момент обрушения стены многоквартирного жилого дома после взрыва газа в Белгородской области.

На кадрах видно, как у четырехэтажного дома отсутствует центральная секция с первого по третий этаж, которая рухнула. Через несколько секунд обрушивается балкон и часть перекрытий четвертого этажа. За кадром слышны крики «Падает!». Затем мужской голос говорит: «Там целая семья кричала».

Видео: autobelgorod / VK

Инцидент произошел в поселке Яковлево. В МЧС поступило сообщение о хлопке бытового газа в многоквартирном доме. В результате оказалась разрушена стена дома с первого по четвертый этаж.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Жители дома были эвакуированы. По предварительным данным пострадали четыре человека.