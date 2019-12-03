В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Белгородской области

Стена четырехэтажного жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области обрушилась из-за взрыва бытового газа. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.

«Взрывной волной разрушены все четыре этажа», — заявил он.

Обрушение стены жилого дома в Белгородской области произошло вечером 3 декабря. По информации МЧС, в результате происшествия пострадали по меньшей мере пять человек. Под обломками стены может находиться еще один человек, заявили там.

На месте обрушения работают пожарные и службы экстренного реагирования. Жителей дома эвакуировали. Следственный комитет начал проверку.