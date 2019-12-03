Жена и дочь Виктора Бута покинули США

Супруга и дочь заключенного в американскую тюрьму россиянина Виктора Бута завершили свою поездку в США. Об этом сообщается в Facebook генерального консульства России в Нью-Йорке.

Как уточняется в сообщении, Алла Бут и ее дочь покинули территорию США 1 декабря. В российском представительстве отметили, что посольство и генконсульство России оказали супруге россиянина «все необходимое содействие», а также участвовали в организации встреч с Виктором Бутом, отбывающим срок в тюрьме Мэрион штата Иллинойс. По данным дипломатов, администрация учреждения предоставила родным Бута возможность посещать его четыре раза в неделю на протяжении нескольких недель, на каждое посещение им выделяли четыре часа.

В октябре этого года Алла Бут сообщила, что в декабре-январе ее мужа могут перевести в учреждение с менее строгим режимом. При этом она отметила, что у самого Бута нет желания переводиться, поскольку он уже привык к нынешнему исправительному учреждению.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Спустя два года его экстрадировали в США, где россиянина обвинили в попытке продать партию оружия колумбийской террористической группировке. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы, он не признал вины. С тех пор Москва неоднократно просила депортировать россиянина на родину, однако получала отказы.