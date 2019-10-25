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Жена Бута заявила о его возможном переводе в менее строгую тюрьму

Россиянина Виктора Бута, заключенного в американскую тюрьму, могут перевести в учреждение с менее строгим режимом, сообщила его супруга Алла Бут в интервью газете «Известия».

По ее словам, перевод Бута может пройти в декабре-январе. Алла Бут отметила, что у ее мужа при этом нет желания переводиться, поскольку он уже привык к нынешнему учреждению и знаком с охранниками в нем. Она отметила, что в этой тюрьме спокойная обстановка и нет серьезных криминальных группировок и драк.

Куда переведут Бута, пока неясно, добавила его супруга. «Все держится в полном секрете. Узнаем только, когда его туда переведут и он сам нам об этом сообщит», — сказала она.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году. Через два года россиянина экстрадировали в США, где его обвинили в попытке продать колумбийской террористической группировке партию оружия и приговорили к 25 годам лишения свободы. Бут не признал своей вины. С тех пор Россия неоднократно просила депортировать Бута на родину, однако получала отказ.

В сентябре Виктор Бут, отбывающий наказание в тюрьме Мэрион штата Иллинойс, впервые за время заключения увиделся с семьей. Ранее родным россиянина отказывали во въезде в страну, поскольку они хотели навестить «опасного преступника».

Теги: Виктор Бут, тюрьма
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