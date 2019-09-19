Осужденный в США россиянин Бут впервые встретился с семьей

Россиянин Виктор Бут, заключенный в американскую тюрьму, в первый раз встретился с семьей. Об этом сообщил сотрудник генконсульства России в Нью-Йорке Артем Теванян в эфире телеканала «Россия 24».

«Он обнял дочку, которую не видел восемь лет, и выглядело это все очень трогательно», — сказал Теванян.

К Виктору Буту, отбывающему наказание в тюрьме Мэрион штата Иллинойс, прилетела его жена Алла и дочь Елизавета. В сообщении российской дипмиссии в Facebook указывается, что тюремная администрация разрешила семье Бута посещать его четыре раза в неделю, при этом на каждую встречу им дадут четыре часа. В генконсульстве отметили, что россиянин не жаловался на условия содержания.

О том, что родные Бута посетят его в сентябре, стало известно в начале июля. Тогда Алла Бут сообщила, что семья пробудет в Нью-Йорке с 8 сентября по 28 октября. По ее словам, в апреле родным супруга отказали во въезде в страну, поскольку те хотели навестить «опасного преступника», но позже они получили однократную визу.

Виктора Бута задержали в Бангкоке в 2008 году, а спустя два года его экстрадировали в Соединенные Штаты. Американские власти обвинили его в попытке продать колумбийской террористической группировке партию оружия и приговорили к 25 годам заключения. Бут не признал своей вины. С тех пор Россия неоднократно просила депортировать Бута на родину, однако получала отказ.