Семья осужденного в США Бута посетит его в сентябре

Семья заключенного в американскую тюрьму россиянина Виктора Бута прилетит в США 8 сентября для встречи с ним. Об этом «Известиям» сообщила его супруга Алла Бут.

«Мы с дочерью прилетаем в Нью-Йорк вечером 8 сентября. Обратный билет в Россию у нас пока куплен на 28 октября», — сказала она.

Бут добавила, что они могут остаться в стране и на более длительный срок, если миграционные службы США позволят. Она также выразила надежду, что ее встретят российские дипломаты, чтобы не повторилась ситуация, произошедшая во время первого визита.

Она отметила, что тогда ее обыскивали и допрашивали десять часов. При этом она добавила, что теперь ситуация может быть хуже, так как в то время Бут был обвиняемым, а теперь он «по мнению американских властей, террорист».