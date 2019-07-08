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Семья осужденного в США Бута посетит его в сентябре

Семья заключенного в американскую тюрьму россиянина Виктора Бута прилетит в США 8 сентября для встречи с ним. Об этом «Известиям» сообщила его супруга Алла Бут.

«Мы с дочерью прилетаем в Нью-Йорк вечером 8 сентября. Обратный билет в Россию у нас пока куплен на 28 октября», — сказала она.

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Бут добавила, что они могут остаться в стране и на более длительный срок, если миграционные службы США позволят. Она также выразила надежду, что ее встретят российские дипломаты, чтобы не повторилась ситуация, произошедшая во время первого визита.

Она отметила, что тогда ее обыскивали и допрашивали десять часов. При этом она добавила, что теперь ситуация может быть хуже, так как в то время Бут был обвиняемым, а теперь он «по мнению американских властей, террорист».

По словам Бут, в апреле родственникам россиянина отказали во въезде в США, поскольку они планировали навестить «опасного преступника», однако позднее им выдали однократную визу.

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Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году, а через два года его экстрадировали в США. Американский суд признал россиянина виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке партию оружия. Обвинение заявляло, что ее могли использовать против, американских военных. Бут не признал своей вины. Его приговорили к 25 годам лишении свободы. Россия неоднократно просила депортировать гражданина своей страны на родину, однако ей отказывали.

Теги: Виктор Бут, Нью-Йорк, россиянин, визит
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