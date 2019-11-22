Путин назвал главные задачи российских Вооруженных сил до 2030 года

В следующем году начнется подготовка новой госпрограммы вооружений на период до 2033 года, основной задачей которой станет «наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники». По словам Путина, программа должна предусматривать расширение линейки беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых технических принципах.
По его словам, Вооруженные силы России должны быть оснащены «по последнему слову науки и техники». Путин отметил, что на сегодняшний день удалось сделать шаг вперед по сравнению с другими военными странами мира, что является «редким явлением в новейшей истории». «Наша задача на ближайшие десятилетия — продолжить линию на укрепление военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны», — подчеркнул глава государства.
Кроме того, президент поручил наладить взаимодействие между силовыми структурами и органами власти всех уровней. Путин напомнил, что в 2016–2017 годах за счет бюджета удалось досрочно погасить кредиты оборонных компаний, привлеченные для выполнения проектов гособоронзаказа. По его мнению, успешное выполнение программы вооружения позволило приступить к «кардинальному техническому переоснащению военной организации».
Нынешняя государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018–2027 годы была принята в январе прошлого года. Всего на реализацию ГПВ предусмотрено выделение 20 трлн руб., из них 19 трлн руб. — на закупки, ремонт и разработку вооружений и 1 трлн — на строительство инфраструктуры в интересах госпрограммы. Предполагается, что эти средства пойдут на работы над новыми ЗРК С-500, межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» и «Рубеж». Также предусмотрена замена комплексов «Тополь» на «Ярсы».