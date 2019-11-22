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Политика ,  
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Путин назвал главные задачи российских Вооруженных сил до 2030 года
Долю современного оружия и техники в армии надо довести до 70%, потребовал президент. Путин также выступил за расширение линейки лазерных и гиперзвуковых оружейных систем

В ближайшие годы доля современного вооружения в армии, на флоте и в других силовых структурах должна вырасти до 70% и в дальнейшем поддерживаться на этом уровне. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности, передает корреспондент РБК.

«Что это означает на практике? Что, несмотря на все бурные, технологические изменения в мире, наши Вооруженные силы должны быть оснащены по последнему слову науки и техники», — сказал Путин. В настоящее время, по его словам, доля современного оружия и техники в армии составляет 68%, некоторые образцы опережают по своим характеристикам зарубежные аналоги «на годы вперед».

В стратегических ядерных силах, «которые играют ключевую роль в сдерживании потенциального агрессора и сохранении баланса сил в мире», доля современного вооружения должна быть еще выше, добавил президент.

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В следующем году начнется подготовка новой госпрограммы вооружений на период до 2033 года, основной задачей которой станет «наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники». По словам Путина, программа должна предусматривать расширение линейки беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых технических принципах. 

По его словам, Вооруженные силы России должны быть оснащены «по последнему слову науки и техники». Путин отметил, что на сегодняшний день удалось сделать шаг вперед по сравнению с другими военными странами мира, что является «редким явлением в новейшей истории». «Наша задача на ближайшие десятилетия — продолжить линию на укрепление военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны», — подчеркнул глава государства.   

Кроме того, президент поручил наладить взаимодействие между силовыми структурами и органами власти всех уровней. Путин напомнил, что в 2016–2017 годах за счет бюджета удалось досрочно погасить кредиты оборонных компаний, привлеченные для выполнения проектов гособоронзаказа. По его мнению, успешное выполнение программы вооружения позволило приступить к «кардинальному техническому переоснащению военной организации».   

Нынешняя государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018–2027 годы была принята в январе прошлого года. Всего на реализацию ГПВ предусмотрено выделение 20 трлн руб., из них 19 трлн руб. — на закупки, ремонт и разработку вооружений и 1 трлн — на строительство инфраструктуры в интересах госпрограммы. Предполагается, что эти средства пойдут на работы над новыми ЗРК С-500, межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» и «Рубеж». Также предусмотрена замена комплексов «Тополь» на «Ярсы».    

Авторы: Юлия Старостина, Наталия Анисимова, Кристина Астафурова
Теги: Владимир Путин, армия, оружие
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