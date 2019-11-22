Путин назвал главные задачи российских Вооруженных сил до 2030 года

Долю современного оружия и техники в армии надо довести до 70%, потребовал президент. Путин также выступил за расширение линейки лазерных и гиперзвуковых оружейных систем

В ближайшие годы доля современного вооружения в армии, на флоте и в других силовых структурах должна вырасти до 70% и в дальнейшем поддерживаться на этом уровне. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности, передает корреспондент РБК.

«Что это означает на практике? Что, несмотря на все бурные, технологические изменения в мире, наши Вооруженные силы должны быть оснащены по последнему слову науки и техники», — сказал Путин. В настоящее время, по его словам, доля современного оружия и техники в армии составляет 68%, некоторые образцы опережают по своим характеристикам зарубежные аналоги «на годы вперед».

В стратегических ядерных силах, «которые играют ключевую роль в сдерживании потенциального агрессора и сохранении баланса сил в мире», доля современного вооружения должна быть еще выше, добавил президент.