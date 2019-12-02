В Кремле отреагировали на слова Володина о риске потери областей Украиной

В Кремле отреагировали на слова Володина о риске потери областей Украиной

Высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов являются оценочными, поэтому Кремль комментировать их не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков напомнил, что внешняя политика России, согласно Конституции, определяется президентом и реализуется Министерством иностранных дел. «Что касается оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Госдуму», — сказал официальный представитель Кремля.

Заявление Вячеслава Володина последовало после срыва представителями украинской делегации выступления депутата от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН, который состоялся 29 ноября в Женеве.

В тот момент, когда Бальбек говорил о соблюдении прав национальных меньшинств в Крыму, представители делегации начали стучать табличками по столу. Бальбек рассказывал, что во время его выступления украинские дипломаты «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, а некоторые даже были готовы затеять драку». Парламентарий назвал поведение украинских представителей варварским.