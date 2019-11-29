Депутат Госдумы сообщил о срыве своего выступления на форуме ООН

Депутат Госдумы сообщил о срыве своего выступления на форуме ООН

Делегация Украина сорвала выступление российского представителя на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве, пишет «РИА Новости» со ссылкой на выступавшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

По его словам, во время доклада представители Украины «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку».

По мнению Бальбека, украинская делегация формируется не из дипломатов, а из тех, кто «бросал камни и размахивал цепью на майдане». Также парламентарий назвал выходки представителей Киева варварскими.

По информации ТАСС, украинская делегация направила протест против российской в секретариат. По словам главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, после этого протеста российского делегата лишили права слова.

Также Гридчина заявила, что украинская делегация также прервала выступление сербского представителя после его слов об отсутствии ущемления крымских татар и украинцев на полуострове.