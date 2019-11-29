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В Совфеде предложили заявить протест после срыва доклада на форуме ООН
Владимир Джабаров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия должна выразить протест из-за срыва выступления депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека делегацией из Украины на форуме ООН, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он сообщил в разговоре с РБК.

По словам законодателя, российской стороне должны быть принесены извинения. «А впредь в подобных случаях, я думаю, надо лишать права слова и участия из-за таких хулиганов, которые допускают подобные высказывания», — сказал Джабаров. По его словам, Бальбек был на форуме «не как преступник, а как официальный член российской делегации». На каком основании его освистывают, не очень понятно, отметил Джабаров.

«Депутаты Крыма являются такими же депутатами, как и наши другие представители», — заключил он.

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Появилось видео срыва выступления представителя России на форуме ООН

Украинская делегация прервала доклад российского представителя Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве. По словам депутата, украинские представители «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку».

В украинской делегации заявили, что представители Крыма не могут быть аккредитованы как часть российской делегации на мероприятиях ООН.

Теги: ООН, депутат, Украина, новости РБК
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Депутат Госдумы сообщил о срыве своего выступления на форуме ООН
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