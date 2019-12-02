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Политика ,  
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В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России. Соответствующее заявление Кулеба разместил на своей странице в Twitter.

«Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — написал украинский вице-премьер.

К своему посту Кулеба прикрепил «Обзорную карту украинских земель», составленную в начале XX века.

Политика
Появилось видео срыва выступления представителя России на форуме ООН

Поводом для высказываний послужил срыв украинской делегацией выступления депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве, который состоялся 29 ноября. Парламентарий назвал поведение украинских представителей варварским, сообщив, что те «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку». В украинской делегации заявили, что представители Крыма не могут быть аккредитованы в составе российской делегации на мероприятиях ООН. В Совфеде после случившегося предложили заявить протест и впредь лишать права слова и участия подобных нарушителей.

Комментируя случившееся, Вячеслав Володин заявил, что национализм и притеснение малых народов может спровоцировать выход из состава Украины некоторых областей. По словам Володина, прервав доклад представителя крымских татар, Киев в очередной раз показал свою нетерпимость к малым народам. Он отметил, что на Украине постоянно нарушаются права нацменьшинств — русских, венгров и поляков, в частности их право на язык.

Теги: Украина, Вячеслав Володин
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Володин предупредил Украину о возможной потере некоторых областей
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