В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России. Соответствующее заявление Кулеба разместил на своей странице в Twitter.

«Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — написал украинский вице-премьер.

К своему посту Кулеба прикрепил «Обзорную карту украинских земель», составленную в начале XX века.

Поводом для высказываний послужил срыв украинской делегацией выступления депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве, который состоялся 29 ноября. Парламентарий назвал поведение украинских представителей варварским, сообщив, что те «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку». В украинской делегации заявили, что представители Крыма не могут быть аккредитованы в составе российской делегации на мероприятиях ООН. В Совфеде после случившегося предложили заявить протест и впредь лишать права слова и участия подобных нарушителей.

Комментируя случившееся, Вячеслав Володин заявил, что национализм и притеснение малых народов может спровоцировать выход из состава Украины некоторых областей. По словам Володина, прервав доклад представителя крымских татар, Киев в очередной раз показал свою нетерпимость к малым народам. Он отметил, что на Украине постоянно нарушаются права нацменьшинств — русских, венгров и поляков, в частности их право на язык.