Володин предупредил о риске выхода из состава Украины некоторых областей

Власти Украины должны понимать, что национализм и притеснение малых народов может спровоцировать выход из ее состава некоторых областей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал срыв выступления депутата от Крыма Руслана Бальбека украинской делегацией на женевском форуме ООН.

По словам Володина, прервав доклад представителя крымских татар, Киев вновь показал свою нетерпимость к малым народам. Он отметил, что права нацменьшинств — русских, венгров и поляков — постоянно нарушаются на Украине, в частности их право на язык, в то время как Киев вводит украинский как единственный государственный и запрещает использование национальных языков в школах. «При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным», — добавил Володин.

Сильная сторона России — это ее уважение к своим многочисленным народам. Так, после вхождения Крыма в состав страны на территории официально закрепили три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский, сказал Володин. Он порекомендовал Украине следовать примеру лучших практик других государств и «не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева», показывая неуважение к международному обществу.

29 ноября делегация Украины прервала выступление Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств. Депутат назвал поведение представителей Киева варварским, сообщив, что те «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку». В украинской делегации заявили, что представители Крыма не могут быть аккредитованы в составе российской делегации на мероприятиях ООН. В Совфеде после случившегося предложили заявить протест и впредь лишать права слова и участия подобных нарушителей.