На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

Поезда на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами, говорится в сообщении Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), размещенном в Twitter.

Запаздывают составы, следующие из Подольска в Москву. В ЦППК указали, что задержки вызваны тем, что пассажиры удерживают двери составов, и попросили пассажиров не препятствовать закрытию дверей в транспорте.

Около 6 часов утра ЦППК также сообщала о задержках в движении поездов из Нахабино в Москву, вызванных техническими проблемами. Технический сбой устранили через час.

Открытие двух первых диаметров МЦД, соединивших Лобню с Одинцово и Подольск с Нахабино, состоялось 21 ноября. Однако в первый день их работы пассажиры массово жаловались на короткие поезда в семь вагонов, неработающие валидаторы, а также проблемы с чтением карты «Тройка».

Также 22 ноября на МЦД-2 на Рижском направлении произошел сбой, из-за чего были увеличены интервалы движения электричек. В ЦППК сообщили, что причиной сбоя стали технические причины.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в короткие сроки устранить все проблемы, возникающие в работе МЦД.