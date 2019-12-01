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Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте правительства.

Глава правительства также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в воскресенье, 1 декабря, в Забайкалье пассажирский автобус вылетел за ограждение моста и упал на лед реки Куэнга. По данным ГИБДД, авария произошла после того, как у автобуса лопнуло переднее колесо.

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Руководитель регионального главка МЧС Николай Басов сообщил, что в автобусе находились 44 пассажира и водитель. В результате ДТП, по данным полиции, погибли 19 человек. Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава, в общей сложности в Шилкинскую, Нерченскую и Сретенскую районные больницы доставили 19 человек, пострадавших в аварии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Теги: Дмитрий Медведев, Забайкалье, ДТП
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