Появилось видео срыва выступления представителя России на форуме ООН

В Сети появилось видео срыва выступления депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека делегацией Украины на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Соответствующий ролик опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как представители украинской делегации начали стучать табличками по столу, когда Бальбек говорил о соблюдении прав национальных меньшинств в Крыму. Секретарь несколько раз призвала делегатов к порядку.

На видео видно, как в украинской делегации говорят, что представители Крыма не могут быть аккредитованы как часть делегации России на мероприятиях ООН, а «этот человек является представителем оккупационных властей» и не имеет права говорить от лица какого-либо государства.

Ранее о срыве своего выступления на форуме ООН сообщил сам Бальбек. По его словам, во время его доклада украинские представители «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку». Он отметил, что делегация Украины состоит не из дипломатов, а из тех, кто «бросал камни и размахивал цепью на майдане».