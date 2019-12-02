Число пострадавших в аварии в Забайкалье выросло до 21 человека

Число пострадавших в аварии с автобусом в Сретенском районе Забайкальского края выросло до 21 человека. Двое самостоятельно обратились за медицинской помощью в подельник, 2 декабря, сообщается на сайте правительства региона. Ранее сообщалось о 19 пострадавших и 19 погибших в ДТП.

«Четверых доставили с места аварии вчера и сегодня еще двое самостоятельно обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших один ребенок 12 лет», — сказал главный врач центральной районной больницы (ЦРБ) Анатолий Убинин.

По его словам, состояние девочки оценивается ближе к удовлетворительному. Он отметил, что врачи регионального центра медицины катастроф решают, кого из пострадавших эвакуировать в краевую больницу.

Главврач Нерчинской ЦРБ Анна Вечканова рассказала, что в медучреждении находятся две женщины в тяжелом состоянии, одной из которых провели операцию. По словам главврача Шилкинской ЦРБ Сергея Бянкина, в больнице проходят лечение семь пострадавших, двое из которых также находятся в тяжелом состоянии. Одному из них сделали операцию.