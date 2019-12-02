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Число пострадавших в аварии в Забайкалье выросло до 21 человека

Число пострадавших в аварии с автобусом в Сретенском районе Забайкальского края выросло до 21 человека. Двое самостоятельно обратились за медицинской помощью в подельник, 2 декабря, сообщается на сайте правительства региона. Ранее сообщалось о 19 пострадавших и 19 погибших в ДТП.

«Четверых доставили с места аварии вчера и сегодня еще двое самостоятельно обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших один ребенок 12 лет», — сказал главный врач центральной районной больницы (ЦРБ) Анатолий Убинин.

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По его словам, состояние девочки оценивается ближе к удовлетворительному. Он отметил, что врачи регионального центра медицины катастроф решают, кого из пострадавших эвакуировать в краевую больницу.

Главврач Нерчинской ЦРБ Анна Вечканова рассказала, что в медучреждении находятся две женщины в тяжелом состоянии, одной из которых провели операцию. По словам главврача Шилкинской ЦРБ Сергея Бянкина, в больнице проходят лечение семь пострадавших, двое из которых также находятся в тяжелом состоянии. Одному из них сделали операцию.

ДТП произошло 1 декабря в Сретенском районе Забайкалья. Автобус, в котором находились 44 пассажира, съехал с моста через реку Куэнга. В результате погибли 19 человек, в том числе водитель.

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СК завел уголовное дело по по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). По данным ГИБДД, у автобуса лопнуло переднее колесо. Перевозчик сообщал, что у транспортного средства была лицензия на перевозки, и он проходил все необходимые осмотры.

Глава Забайкалья подтверждал, что документы были в порядке. Он также объявил 2 декабря днем траура по погибшим.

Теги: Забайкалье, ДТП, автобус, пострадавшие
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