Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
В Забайкалье пассажирский автобус упал с моста. Фоторепортаж Общество, 12:48  Перевозчик сообщил о состоянии попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса Общество, 12:46 В полиции сообщили о 19 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье Общество, 12:41 Россия выиграла четвертое золото на чемпионате мира по прыжкам на батуте Спорт, 12:29 В Сингапуре впервые разрешили применить препарат с марихуаной Общество, 12:26 Умный аутлет: из сжигателя денег в прибыльный бизнес РБК и Открытие, 12:22 Джонсон поручил обновить стратегию обороны и безопасности Великобритании Политика, 12:01 Появилось видео с места ДТП с автобусом в Забайкалье Общество, 11:56 Капитан ХК «Амур» попал в больницу после нападения у парковки Спорт, 11:50 Синоптики сообщили о влиянии гребня антициклона на погоду в Москве Общество, 11:42 СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Забайкалье Общество, 11:34 Число жертв аварии с автобусом на трассе в Забайкалье выросло до 15 Общество, 11:30 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 11:27 В ГИБДД назвали причину аварии автобуса в Забайкалье Общество, 11:23
Общество ,  
0 
Перевозчик сообщил о состоянии попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса

Автобус с 43 пассажирами, упавший с моста в реку Куэнга в Забайкальском крае, имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые осмотры. Об этом сообщил перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнев, передает ТАСС.

Он отметил, что ИП организует перевозки по маршруту Сретенск — Чита, но автобус при этом был заказным. «Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», — сказал Пнев, добавив, что выехал на место происшествия.

В краевом управлении МВД сообщили, что водитель автобуса 1976 года рождения погиб, передает ТАСС.

Автобус с 43 пассажирами упал с моста в Сретенском районе Забайкалья днем 1 декабря. По данным полиции, в результате аварии погибли19 человек. Как сообщили в ГИБДД, во время движения у автобуса лопнуло переднее колесо. По факту аварии СК завел уголовное дело. На место ДТП вылетели из Читы два медицинских вертолета, туда же направился глава края Александр Осипов.

Теги: автобус, ДТП, Забайкалье
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter