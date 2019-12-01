Перевозчик сообщил о состоянии попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса

Автобус с 43 пассажирами, упавший с моста в реку Куэнга в Забайкальском крае, имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые осмотры. Об этом сообщил перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнев, передает ТАСС.

Он отметил, что ИП организует перевозки по маршруту Сретенск — Чита, но автобус при этом был заказным. «Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», — сказал Пнев, добавив, что выехал на место происшествия.

В краевом управлении МВД сообщили, что водитель автобуса 1976 года рождения погиб, передает ТАСС.

Автобус с 43 пассажирами упал с моста в Сретенском районе Забайкалья днем 1 декабря. По данным полиции, в результате аварии погибли19 человек. Как сообщили в ГИБДД, во время движения у автобуса лопнуло переднее колесо. По факту аварии СК завел уголовное дело. На место ДТП вылетели из Читы два медицинских вертолета, туда же направился глава края Александр Осипов.