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В МВД сообщили о гибели водителя при ДТП в Забайкалье

Водитель автобуса, упавшего с моста в Забайкальском крае на лед замершей реки, погиб. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, мужчина 1976 года рождения был жителем Читинского района.

Всего жертвами ДТП стали 19 человек. Несколько пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением после того, как у автобуса лопнуло колесо. При падении у машины помяло крышу, из-за чего люди не могли выбраться наружу до приезда спасателей.

Как ранее сообщил владелец автобуса, автобус находился в исправном состоянии и прошел все требуемые осмотры.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

 

Теги: ДТП, автобус
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