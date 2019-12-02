Движение по Лондонскому мосту возобновили после нападения мужчины с ножом

Движение по Лондонскому мосту возобновили после нападения мужчины с ножом

Движение по Лондонскому мосту, где в конце ноября произошла стрельба, возобновили. Об этом сообщается в аккаунте полиции столицы Великобритании в Twitter.

«Лондонский мост вновь открыт для движения транспорта и пешеходов. Спасибо за терпение», — говорится в сообщении.

Мост перекрыли 29 ноября после того, как вооруженный мужчина напал на прохожих с ножом. В результате пять человек получили ранения, двое из них погибли.

Нападавшего застрелила полиция. На его теле обнаружили фальшивый пояс смертника. По данным правоохранительных органов, подозреваемым является 28-летний Усман Хан, который год назад вышел из тюрьмы. В полиции сообщили, что в 2012 году его осудили за преступления, связанные с терроризмом.