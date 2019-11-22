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Адвокат ответил на слова об участии в расследовании экс-девушки Соколова

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, Александр Почуев заявил РБК, что не располагает достоверной информацией об участии экс-сожительницы историка в оперативно-следственных действиях в рамках расследования уголовного дела.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщил, что бывшую девушку Соколова привлекли к участию в расследовании. По словам источника агентства, для этого девушка, проживающая в другой стране, специально приехала в Санкт-Петербург.

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«Достоверной информации об этом у меня пока и быть не может», — заявил Почуев, уточнив, что следственные действия с участием защиты намечены на начало следующей недели. Адвокат также отметил, что следствие должно проверить все факты, «тем более столь подробно освещенные прессой».

Ранее девушка, десять лет назад сообщившая правоохранительным органам, что Соколов избил ее и угрожал ей утюгом, дала интервью «Фонтанке». В нем она сообщила, что состояла с историком в отношениях, и описала детали нападения, отметив, что Соколов устраивал скандал, если она вовремя не возвращалась домой. Защитник историка назвал интервью информационным вбросом. Адвокат Никита Филатов, представляющий интересы бывшей девушки Соколова, заявил РБК, что опубликованное интервью не является фейком.

В ноябре этого года историка Олега Соколова задержали, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак, в котором были обнаружены части женского тела. В квартире Соколова нашли другие останки. На допросе историк признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были отношения. Позже его уволили из СПбГУ.

Теги: Доцент, убийство, новости РБК
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