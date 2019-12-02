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Бизнес ,  
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РЖД начнет продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании по информационным технологиям Евгения Чаркина.

Он рассказал, что РЖД запустит новый сайт, где можно будет приобрести билеты на несколько видов транспорта, однако приоритетом останутся железнодорожные перевозки. По его словам, пассажиры смогут покупать билеты на поезд или самолет для поездок как внутри России, так и за границу, но на автобусы — только для передвижения по стране.

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«С такси тоже мы прорабатываем», — отметил Чаркин. Он добавил, что в будущем компания рассмотрит возможность включить на сайте функцию бронирования отелей.

РЖД рассчитывают, что к 2025 году пассажиры будут приобретать до 70% билетов в электронном виде и только 30% — в бумажном, сообщил директор. По его словам, сейчас около 60% билетов на поезда дальнего следования оформляются в электронном виде, а на скоростные — 90%.

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Как могут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. Фоторепортаж

В середине ноября на выставке «Транспорт России» РЖД представили макет новых плацкартных поездов, в которых есть шторки на полках и индивидуальные столики для пассажиров. Гендиректор «Федеральной пассажирской компании», («дочки» РЖД) Петр Иванов отмечал, что стоимость проезда в них не будет выше, чем в обычных. В конце месяца ФПК также представила концепты новых плацкартных вагонов.

Теги: РЖД, самолеты, автобусы, билеты
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