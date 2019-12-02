РЖД начнет продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании по информационным технологиям Евгения Чаркина.

Он рассказал, что РЖД запустит новый сайт, где можно будет приобрести билеты на несколько видов транспорта, однако приоритетом останутся железнодорожные перевозки. По его словам, пассажиры смогут покупать билеты на поезд или самолет для поездок как внутри России, так и за границу, но на автобусы — только для передвижения по стране.

«С такси тоже мы прорабатываем», — отметил Чаркин. Он добавил, что в будущем компания рассмотрит возможность включить на сайте функцию бронирования отелей.

РЖД рассчитывают, что к 2025 году пассажиры будут приобретать до 70% билетов в электронном виде и только 30% — в бумажном, сообщил директор. По его словам, сейчас около 60% билетов на поезда дальнего следования оформляются в электронном виде, а на скоростные — 90%.