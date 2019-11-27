Как могут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. Фоторепортаж

Были представлены три концепции проектов новых некупейных вагонов

Один из них — плацкарты со сдвижными перегородками

Два других проекта — с капсульным дизайном мест

В одном из вариантов капсульных вагонов длина спального места увеличивается более чем на 20 см

В другом варианте вагона с капсульными местами длина полок увеличивается на 10 см

Все вагоны должны получить персональные USB-розетки, быть оснащены Wi-Fi и туалетными комнатами с душевыми кабинками

Первая концепция со сдвижными перегородками была представлена ранее ​ на выставке «Транспорт России»