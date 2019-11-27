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Как могут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. Фоторепортаж
«Дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания (ФПК) — показала макеты новых плацкартных вагонов, которые могут появиться в России. Были представлены три концепции плацкарт — со сдвижными перегородками и два варианта с капсульным дизайном мест. Какими могут стать плацкартные вагоны — в фоторепортаже РБК
Фото: Пресс-служба ФПК
Были представлены три концепции проектов новых некупейных вагонов
Фото: Пресс-служба ФПК
Один из них — плацкарты со сдвижными перегородками
Фото: Пресс-служба ФПК
Два других проекта — с капсульным дизайном мест
Фото: Пресс-служба ФПК
В одном из вариантов капсульных вагонов длина спального места увеличивается более чем на 20 см
Фото: Пресс-служба ФПК
В другом варианте вагона с капсульными местами длина полок увеличивается на 10 см
Фото: Пресс-служба ФПК
Все вагоны должны получить персональные USB-розетки, быть оснащены Wi-Fi и туалетными комнатами с душевыми кабинками
Фото: Пресс-служба ФПК
Первая концепция со сдвижными перегородками была представлена ранее​ на выставке «Транспорт России»
Фото: Пресс-служба ФПК
Пока точной информации о том, когда должны утвердить концепцию, нет, уточнили РБК в пресс-службе ФПК
Теги: мультимедиа, РЖД, вагоны
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«Дочка» РЖД показала изображения новых плацкартных вагонов
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