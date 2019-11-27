Общество , 27 ноя, 12:07
0
Как могут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. Фоторепортаж
«Дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания (ФПК) — показала макеты новых плацкартных вагонов, которые могут появиться в России. Были представлены три концепции плацкарт — со сдвижными перегородками и два варианта с капсульным дизайном мест. Какими могут стать плацкартные вагоны — в фоторепортаже РБК
Были представлены три концепции проектов новых некупейных вагонов
Один из них — плацкарты со сдвижными перегородками
Два других проекта — с капсульным дизайном мест
В одном из вариантов капсульных вагонов длина спального места увеличивается более чем на 20 см
В другом варианте вагона с капсульными местами длина полок увеличивается на 10 см
Все вагоны должны получить персональные USB-розетки, быть оснащены Wi-Fi и туалетными комнатами с душевыми кабинками
Первая концепция со сдвижными перегородками была представлена ранее на выставке «Транспорт России»
Пока точной информации о том, когда должны утвердить концепцию, нет, уточнили РБК в пресс-службе ФПК