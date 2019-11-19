В РЖД сообщили о ценах на билеты в новые плацкартные вагоны

В РЖД сообщили о ценах на билеты в новые плацкартные вагоны

Стоимость проезда в новых плацкартных вагонах, прототип которого был представлен во вторник на выставке «Транспорт России», будет не выше, чем в обычных. Об этом заявил журналистам генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

«Тариф на перевозку пассажиров в регулируемом сегменте устанавливает Федеральная антимонопольная служба, поэтому новый вагон никоим образом по цене не будет отличаться от тех вагонов, которые ходят сегодня на сети РЖД», — пояснил Иванов (цитата по «РИА Новости»).

Представленный РЖД макет нового вагона отличается от обычного увеличенной шириной спальных полок, наличием шторок и личных столиков и т.д. При этом в ФПК пояснили, что это пока не итоговый вариант, а концепция нового вагона.

В октябре «Трансмашхолдинг» представил прототип плацкарта с душевой кабиной в туалетной комнате. В этом варианте вагона каждое пассажирское место получит свое освещение и розетку, а общий столик станет откидным.