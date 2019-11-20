Акимов отправил на доработку концепцию развития пригородных электричек

Максим Акимов поручил РЖД доработать модель пригородных железнодорожных перевозок. «В нынешнем виде она не устраивает целиком все стороны», — пояснил вице-премьер

РЖД представили организационную модель обеспечения пригородных железнодорожных перевозок и план модернизации подвижного состава (электричек) на заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Максима Акимова. Оно состоялось в среду, 20 ноября. По итогам встречи эти предложения не были приняты.

«Мы отправили модель на доработку, в нынешнем виде она не устраивает целиком все стороны», — заявил Акимов журналистам после заседания, передает корреспондент РБК.

На заседании было отмечено, что ключевой проблемой развития этого сегмента является обновление пригородного подвижного состава из-за отсутствия у субъектов федерации средств на самостоятельную закупку, уточнил представитель Акимова. Всего до 2030 года в замене нуждаются более 1,6 тыс. вагонов пригородных поездов (или 30% от общего количества) на сумму более 125 млрд руб. По его словам, добработанная модель должна быть представлена до конца первого квартала 2020 года

РЖД предлагали отказаться от идеи приватизации пригородных железнодорожных компаний, которая до сих пор считалась одним из ключевых элементов стратегии развития этого вида перевозок, а вместо этого самостоятельно ускоренно закупать электрички, писала газета «Коммесрантъ». Эти поезда монополия собиралась сдавать в аренду пригородным пассажирским компаниям. В публикации утверждалось, что монополия указывала, что окупать вложения в новые поезда можно за счет включения капитала в ставку аренды для пассажирских компаний. Однако это могло привести к резкому увеличению стоимости проезда, вплоть до 90%.

Против предложений РЖД выступила Федеральная антимонопольнгая служба (ФАС), рассказал РБК источник, близкий к одному из участников правительственной комиссии по транспорту. Концепция, предложенная РЖД, «не обсуждалась с регулирующими органами и имеет ряд системных недостатков», говорится в письме глава ФАС Игоря Артемьева на имя Акимова и министра транспорта Евгения Дитриха от 18 ноября, копия которого есть у РБК. Подлинность письма подтвердил представитель ФАС.