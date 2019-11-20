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Акимов отправил на доработку концепцию развития пригородных электричек
Максим Акимов поручил РЖД доработать модель пригородных железнодорожных перевозок. «В нынешнем виде она не устраивает целиком все стороны», — пояснил вице-премьер

РЖД представили организационную модель обеспечения пригородных железнодорожных перевозок и план модернизации подвижного состава (электричек) на заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Максима Акимова. Оно состоялось в среду, 20 ноября. По итогам встречи эти предложения не были приняты.

«Мы отправили модель на доработку, в нынешнем виде она не устраивает целиком все стороны», — заявил Акимов журналистам после заседания, передает корреспондент РБК.

На заседании было отмечено, что ключевой проблемой развития этого сегмента является обновление пригородного подвижного состава из-за отсутствия у субъектов федерации средств на самостоятельную закупку, уточнил представитель Акимова. Всего до 2030 года в замене нуждаются более 1,6 тыс. вагонов пригородных поездов (или 30% от общего количества) на сумму более 125 млрд руб. По его словам, добработанная модель должна быть представлена до конца первого квартала 2020 года

РЖД предлагали отказаться от идеи приватизации пригородных железнодорожных компаний, которая до сих пор считалась одним из ключевых элементов стратегии развития этого вида перевозок, а вместо этого самостоятельно ускоренно закупать электрички, писала газета «Коммесрантъ». Эти поезда монополия собиралась сдавать в аренду пригородным пассажирским компаниям. В публикации утверждалось, что монополия указывала, что окупать вложения в новые поезда можно за счет включения капитала в ставку аренды для пассажирских компаний. Однако это могло привести к резкому увеличению стоимости проезда, вплоть до 90%.

Против предложений РЖД выступила Федеральная антимонопольнгая служба (ФАС), рассказал РБК источник, близкий к одному из участников правительственной комиссии по транспорту. Концепция, предложенная РЖД, «не обсуждалась с регулирующими органами и имеет ряд системных недостатков», говорится в письме глава ФАС Игоря Артемьева на имя Акимова и министра транспорта Евгения Дитриха от 18 ноября, копия которого есть у РБК. Подлинность письма подтвердил представитель ФАС.

«Учитывая более высокую стоимость новых моделей [электричек] предлагается увеличить арендные ставки подвижного состава, передаваемого от РЖД в пригородные пассажирские компании, в 1,8 раза. Это повлечет за собой необходимость увеличения тарифа на проезд в пригородных электропоездах в 1,75 раза или соответствующее увеличение бюджетных расходов субъектов Российской Федерации», — пишет Артемьев. Тарифно-бюджетные последствия не обсуждались с регионами», отметил он.

Акимов сообщил, что закупка новых пригородных электричек будет проводится за счет средств РЖД и привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Мы будем задействовать источники РЖД, балансировать дивидендную политику. То есть направлять часть прибыли на амортизацию <...>, планируем обратиться к руководству страны, чтобы привлечь средства ФНБ», — сообщил он.

Вице-премьер напомнил, что сейчас в правительстве обсуждается идея выделения 40 млрд руб. из ФНБ на закупку локомотивов для РЖД, но на эти средства также претендует «Почта России». «Сейчас идут дискуссии о 40 млрд руб., которые планировались [выделить] на тягу в грузовом сообщении, и дополнительные ресурсы могут направить и в этот сегмент», — отметил Акимов.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко
Теги: РЖД, пригородные перевозки
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