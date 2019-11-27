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«Дочка» РЖД показала изображения новых плацкартных вагонов
Фото: пресс служба ФПК

Федеральная пассажирская компания представила концептуальные проекты новых некупейных вагонов. В презентации, поступившей в распоряжение РБК, представлены три концепции: плацкарты со сдвижными перегородками и два варианта с капсульным дизайном мест.

Первый вариант, как видно на изображении, принципиально не отличается по планировке от существующих плацкартных вагонов. В нем также присутствует столик между двумя нижними местами в отсеке и верхние полки над ними. Принципиальные отличия от существующих сейчас вагонов — наличие раздвижных переговорок между спальными полками, индивидуальные столики и ящики для багажа для пассажиров «боковушки».

Вторая концепция напоминает интерьер капсульных отелей с индивидуальными отсеками для пассажиров. В ФПК утверждают, что новый подход к планировке позволил увеличить длину спального места на более чем 20 см.

Третий вариант вагона также спроектирован с капсульными местами. В нем планировка верхних и нижних мест идентична, а длина полок больше на 10 сантиметров.

Материал дополняется.

Авторы: Мария Кокорева, Георгий Тадтаев
Теги: РЖД, ФПК
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