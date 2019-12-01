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Во Франции попросили США прекратить навязывать свое оружие странам НАТО

Министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью Journal du Dimanche заявила, что США не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения своего производства, объясняя это атлантической солидарностью.

По ее словам, нельзя допустить того, что пятая статья устава альянса превратилась под давлением американских властей в «статью F-35», которая бы обязывала страны-члены НАТО покупать вооружения, произведенные в США.

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Министр считает, что европейские страны должны совместно создать военные инструменты, которые бы «соответствовали их экономическим и политическим мощностям». «НАТО никогда не будет инструментом нашего суверенитета, его должны построить сами европейцы. Суверенная Европа и НАТО должны взаимно укреплять друг друга», — отметила Парли (цитата по ТАСС).

В конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что оборонные расходы альянса к 2024 году вырастут на $400 млрд по сравнению с показателями 2016 года. Он назвал это «беспрецедентным прогрессом», который сделает НАТО сильнее. Столтенберг также заявлял, что США сократят размер прямого взноса в бюджет альянса, а Германия наоборот увеличит его.

В начале месяца президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что страны Европы больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО и назвал происходящий в альянсе процесс «смертью мозга».

Теги: Франция, вооружения, НАТО
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