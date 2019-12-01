SANA заявило о сбитых ПВО Сирии беспилотниках в районе аэропорта Хамы

SANA заявило о сбитых ПВО Сирии беспилотниках в районе аэропорта Хамы

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников террористов в окрестностях аэропорта Хамы. Об этом сообщает корреспондент правительственного агентства SANA.

Накануне агентство писало, что подразделения армии Сирии предотвратили нападение террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» на один из военных пунктов в Идлибе. Столкновение произошло недалеко от города Иджаз. Сирийские военные также уничтожили два танка, которые перевозили боевики.

В ночь на 20 ноября ПВО Сирии уничтожили несколько ракет над южными пригородами Дамаска. «РИА Новости» сообщало о ряде взрывов в сирийской столице.

Haaretz писало, что незадолго до этого силы ПВО Израиля сбили четыре ракеты над Голанскими высотами. По данным израильских военных, они прилетели с сирийской стороны.