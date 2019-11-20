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Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском
Правительственное новостное агентство сообщило о том, что налет был произведен на южные пригороды сирийской столицы
Фото: Lefteris Pitarakis / AP

В Сирии средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько ракет над Дамаском, сообщает агентство SANA. Указывается, что они были сбиты над южными пригородами столицы.

Агентство «РИА Новости» сообщает о том, что в Дамаске произошло несколько взрывов. Однако неясно, были ли поражены какие-либо объекты.

Пока нет данных о том, кто именно несет ответственность за ракетную атаку.

В середине августа сообщалось о том, что сирийские ПВО отразили ракетный удар по городу Масьяф в западной провинции Хама. Утверждалось, что ракета, запущенная с северных территорий Ливана, была уничтожена в воздухе.

В последние годы израильские военные не раз признавали, что наносили удары по целям внутри Сирии. Некоторые атаки, в которых Дамаск обвинял Израиль, были произведены из воздушного пространства Ливана.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сирия
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