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Политика ,  
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SANA сообщило об отбитой армией Сирии атаке террористов в Идлибе

Подразделения сирийской армии предотвратили нападение террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает SANA.

По данным корреспондента агентства, столкновения произошли между военными и боевиками террористической организации, а также связанными с ними группировками, которые доставляли танки и транспортные средства.

Политика
SANA сообщило об атаке ВВС Сирии контролируемых курдами нефтяных объектов

Террористы планировали захватить один из пунктов сирийской армии недалеко от города Иджаз, однако военные отбили атаки и не позволили боевикам прорвать линию фронта, а также уничтожили два танка.

27 ноября SANA сообщило, что сирийские ВВС нанесли несколько авиаударов по объектам нефтяной инфраструктуры, которые контролируют курдские формирования. Минобороны страны выяснило, что эти группировки занимаются контрабандой сирийской нефти в Турцию.

Теги: Сирия, террористы, сирийская армия
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