Сирийская армия открыла огонь по воздушной цели к западу от Дамаска

Сирийская армия открыла огонь по воздушной цели к западу от Дамаска

Вооруженные силы Сирии открыли огонь по «враждебной цели» в небе к юго-западу от Дамаска, сообщает Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Объект находился в небе над городом Дарайя, расположенном к западу от сирийской столицы. Была ли цель сбита, не уточняется.

В июне системы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. Снаряды были запущены ночью со стороны Голанских высот, находящихся под контролем Израиля.

В результате обстрела погибли три сирийских солдата, еще семеро были ранены.

Двумя неделями ранее сирийские ПВО около столицы также перехватили выпущенные со стороны Голанских высот снаряды.