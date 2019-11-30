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Военная полиция России начала патрулирование в Сирии по новому маршруту

Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту около сирийского города Кобани. Об этом сообщает ТАСС.

Его протяженность составила 120 км. Колонна прошла это расстояние за четыре часа. Перед проходом военных полицейских местность осмотрели разведчики, саперы, а затем пулеметчики, которые ехали на бронированных автомобилях «Тигр».

Агентство сообщает, что колонну встретила жительница Кобани, уроженка Украины Людмила Антоненко. По ее словам, горожане чувствуют себя в безопасности, когда видят машины российский военных полицейских.

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Российские летчики сообщили подробности о патрулировании в Сирии

В середине ноября военная полиция России расширила зону патрулирования на территории Сирии. Она включила в нее оставленную американскую базу «Сиррин».

В октябре президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры, по итогам которого подписали меморандум. Анкара согласилась завершить военную операцию в Сирии, начатую в начале месяца, и пропустить курдские формирования, которые должны были покинуть приграничную зону. Российская сторона договорилась отправить на территорию у сирийско-турецкой границы военную полицию в качестве патруля.

Теги: Сирия, Военная полиция России, патрулирование
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