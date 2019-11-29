Глава Минэнерго отреагировал на идею Киева вернуть долг «Газпрома» газом

Александр Новак назвал урегулирование задолженности делом самих «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Заплатить почти $3 млрд по решению суда или деньгами, или газом раньше предлагала украинская компания

Александр Новак (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.

О механизме разрешения задолженностей министр говорить отказался. «Об этом рано говорить», — пояснил он. Новак считает, что компаниям надо самим между собой договориться. «Должны договориться», — надеется он (цитата по «РИА Новости»).

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску «Нафтогаза» против «Газпрома», согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне (с учетом ее долга перед «Газпромом») $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. По данным «Нафтогаза», к середине 2019 года в связи с начислением процентов за просрочку платежа общий долг вырос до $2,817 млрд.

Исполнительный директор «Нафтогаза» в ноябре напомнил об этих решениях суда и сказал, что компанию устраивают денежные средства в качестве выплат по решению суда. «Но если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — заявил Витренко.

Российский министр отметил, что следующие двусторонние переговоры по вопросу транзита российского газа через территорию Украины могут состояться на следующей неделе.