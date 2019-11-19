Москва и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты

Премьер-министрам России и Белоруссии на переговорах не удалось окончательно согласовать карты по углублению интеграции. Осталось доработать 10 карт, в том числе по налоговому маневру, сообщил РБК собеседник в российской делегации

Сергей Румас и Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции. Это на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским премьером признал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Не согласованы около десяти так называемых дорожных карт, сказал РБК источник в российской делегации. Всего их 31; по словам Румаса, согласовано более 20. «Вопрос не в арифметике. Даже если останется одна карта несогласованная, процесс интеграции, который мы перезапустили, может быть поставлен под угрозу», — сказал Медведев. По словам Румаса, в частности, осталось согласовать две карты по нефтяному и газовому рынку (две согласовать удалось).

Оставшиеся вопросы, про которые упомянул белорусский премьер, касаются налогового маневра, сказал РБК источник в российской делегации. Минск настаивает на том, что Москва должна компенсировать потери белорусского бюджета, которые он понес из-за решения провести налоговый маневр в нефтяной сфере. В марте этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за четыре года, с тех пор как в 2015 году Россия начала заменять экспортную пошлину на нефть налогом на добычу, экономика Белоруссии потеряла $3,4 млрд.

По словам Медведева, с Румасом они согласились с тем, что специалисты подготовят новые версии дорожных карт, в которых будут сведены результаты сегодняшней работы, на эту работу отводится неделя. «Дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств. «Это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение <...> с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где мы не договорились, где еще есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительств — и, наверное, мы по этому пути должны пройти, а по каким вопросам, по всей вероятности, нам придется обратиться к президентам двух стран для того, чтобы они провели необходимые консультации», — сказал Медведев. Переговоры в Горках продлились более семи часов, хотя по плану должны были занять пару часов.