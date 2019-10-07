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Политика ,  
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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте белорусского президента. С поздравлениями к Путину обратились также президент Молдавии Игорь Додон и президент Армении Армен Саркисян.

Лукашенко отметил, что благодаря «усилиям, огромному труду и самоотдаче» российского лидера страна добилась существенных успехов на пути к «мощной и независимой державе». «Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене», — говорится в поздравлении белорусского президента.

Лукашенко отметил, что углубление интеграции в рамках Союзного государства и ЕЭС будет способствовать развитию экономики государств и улучшению жизни граждан, и пожелал Путину «крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников», а также успехов в достижении поставленных целей.

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Путин и Шойгу собирали грибы в тайге. Фоторепортаж

Свое поздравление президенту России опубликовал в Facebook также президент Молдавии Игорь Додон. Он пожелал Путину «крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России» и выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между странами. Ранее Додон также обещал, что на саммите глав государств СНГ, который начнется 11 октября, подарит Путину бочку вина собственного производства.

В поздравительной телеграмме российскому лидеру президент Армении Армен Саркисян отметил, что Путин признан «выдающимся лидером России, искренним другом нашего народа и одним из самых престижных политиков в современном мире». Он также пожелал президенту России счастья и процветания. Свои поздравления Путину также направил и премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Арменпресс».

Владимир Путин 7 октября отмечает 67-летие. В канун своего дня рождения он побывал в сибирской тайге, где, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, наслаждался природой. Компанию президенту составил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, поздравление
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