Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте белорусского президента. С поздравлениями к Путину обратились также президент Молдавии Игорь Додон и президент Армении Армен Саркисян.

Лукашенко отметил, что благодаря «усилиям, огромному труду и самоотдаче» российского лидера страна добилась существенных успехов на пути к «мощной и независимой державе». «Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене», — говорится в поздравлении белорусского президента.

Лукашенко отметил, что углубление интеграции в рамках Союзного государства и ЕЭС будет способствовать развитию экономики государств и улучшению жизни граждан, и пожелал Путину «крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников», а также успехов в достижении поставленных целей.

Свое поздравление президенту России опубликовал в Facebook также президент Молдавии Игорь Додон. Он пожелал Путину «крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России» и выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между странами. Ранее Додон также обещал, что на саммите глав государств СНГ, который начнется 11 октября, подарит Путину бочку вина собственного производства.