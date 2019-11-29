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МВД нашло замену наказанному за фото из дела Голунова пресс-секретарю
Юрий Титов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» )

Руководителем управления информации и общественных связей главного управления МВД по Москве вместо Юрия Титова назначили Владимира Васенина. Последний сообщил РБК, что уже приступил к обязанностям.

Васенин начал работу в органах внутренних дел в 1998 году оперуполномоченным. Окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД в 2000 году и Высшую школу экономики в 2008 году. С 2019 года он работал в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД.

29 ноября стало известно, что Титов покидает свой пост. Отвечая на вопрос РБК об увольнении, он заявил, что переходит на другую работу.

В июле Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания Meduza Ивана Голунова. Тогда главк опубликовал фотографии некой нарколаборатории, в полиции утверждали, что снимки сделаны в квартире Голунова, однако позже в ГУ МВД признали ошибку и назначили служебную проверку.

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Голунова задержали 6 июня по делу о попытке сбыта наркотиков, его отправили под домашний арест, а 11 июня на фоне общественного возмущения с журналиста сняли все обвинения в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. Голунов говорил, что наркотики ему подкинули.

Впоследствии из МВД уволили начальника управления внутренних дел по Западному административному округу столичного главка Андрея Пучкова, подчиненные которого проводили задержание (их тоже уволили), и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.

В ноябре дело Голунова, в рамках которого была организована проверка в отношении задерживавших его полицейских, засекретили.

Теги: ГУ МВД по Москве, смена руководства, новости РБК
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