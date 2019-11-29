МВД нашло замену наказанному за фото из дела Голунова пресс-секретарю

Юрий Титов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» )

Руководителем управления информации и общественных связей главного управления МВД по Москве вместо Юрия Титова назначили Владимира Васенина. Последний сообщил РБК, что уже приступил к обязанностям.

Васенин начал работу в органах внутренних дел в 1998 году оперуполномоченным. Окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД в 2000 году и Высшую школу экономики в 2008 году. С 2019 года он работал в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД.

29 ноября стало известно, что Титов покидает свой пост. Отвечая на вопрос РБК об увольнении, он заявил, что переходит на другую работу.

В июле Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания Meduza Ивана Голунова. Тогда главк опубликовал фотографии некой нарколаборатории, в полиции утверждали, что снимки сделаны в квартире Голунова, однако позже в ГУ МВД признали ошибку и назначили служебную проверку.